登革熱疫情持續延燒，台南至昨天累計7930例，今天將突破8000例，資深媒體人黃揚明指太陽能板下方積水導致病媒蚊孳生，國衛院國家蚊媒研究中心專案技術助研究員黃旌集博士指出，台南病例多數集中市區，市區沒什麼太陽能板，尤其太陽能板如架設在池塘、農田、魚塭，這類大水域並非埃及斑蚊、白線斑蚊會孳生的環境。

黃旌集也說，其實相關病例數據與太陽能板裝設位置的關聯，都可以透過數據來說話。據統計，台南目前33個行政區淪陷，病例數集中在東區（1761）、永康（1458）、安南區（1658）最多，南區也有921例、北區773例。

黃旌集表示，魚塭、池塘等大型水域並不是埃及斑蚊、白線斑蚊會孳生的地方，牠們喜歡待在小水域跟人工容器，另外，池塘的水也跟登革熱病媒蚊沒關係。他說，針對雨水及緩慢水流甚至不會流動的水溝，則會有登革熱孳生源，也都會定期投藥。

安南區長魏文貴說，目前都沒有在太陽能板底下發現登革熱病媒蚊孳生源情形，反而是在很多空地發現積水、積水容器，「杜絕積水容器、孳清才是重點！」