一名43歲男子身為電子工程師，工作忙碌、壓力大，三餐不正常，每年照2、3次胃鏡，均可看出胃黏膜受損、胃潰瘍的現象，後經醫師建議，除了藥物治療外，飲食中多吃山藥後，半年後胃黏膜就非常完整，也因此治好胃潰瘍。

胃腸肝膽科醫師李長青在《健康好生活》表示，上述男子是一名電子新貴，一旦電子產品上市，就必須24小時待命，使其不只工時長，工作壓力很大，三餐與生活作息不定時，導致胃部常有潰瘍，即使治好後，仍會再犯，男子也因胃潰瘍等不適症狀，緊急時就得吞止痛藥緩解，又增加胃黏膜的負擔，因此每年都需照2~3次的胃鏡，非常困擾。

李長青表示，養胃其實就是借命，也就是養好胃就能延長壽命，胃病的治療應為「三分治七分養」，也就是平常就該照顧好胃，而非等到胃病後再吃胃藥治療。當胃黏膜受損，導致發炎、糜爛，進而無法抵擋用來消化食物的胃酸，便會造成胃潰瘍，嚴重還會造成胃出血等問題。

他表示，考量男子胃潰瘍即使被治好，仍會再復發，因此他建議男子食用富有黏液素、可保護胃黏膜的山藥，協助胃黏膜修復，以杜絕胃潰瘍，「由於該男子不排斥山藥，他依照建議，每日飲食都多吃山藥，半年後再照的胃鏡，黏膜已經相當完整、沒有發炎跡象。」

營養功能醫學專家、醫師劉博仁也說明，山藥的鉀含量高，鉀離子可舒緩胃部平滑肌，使其放鬆，避免胃痙攣，也是山藥能護胃的一項原因。