邵雨薇在《惡女》中飾演病態要求完美的主播。（CATCHPLAY提供）

懸疑驚悚電影《惡女》由金馬獎最佳動畫長片導演宋欣穎執導，攜手邵雨薇、林美秀大膽挑戰人性黑暗複雜面貌。今日釋出《惡女》幕後花絮角色篇，邵雨薇形容：「立美是個病態要求完美的人！」她坦言角色的狀態相當緊繃，常常處於一種很不舒服的感受中，是從影以來最困難角色。而蛇蠍女林美秀則分享：「萬人迷秀蘭，是個害人沒痕跡的蛇蠍女。」也透露自己從來沒有演過這樣的角色，因為秀蘭手段滿狠的，「但她不覺得這是手段，有些人就會用某種方式讓自己生存得更好！」

導演宋欣穎透露選擇2位女主角的原因，她表示飾演蛇蠍女何秀蘭的林美秀，一定要是大家想像不到的演員，以往觀眾認識的林美秀總是很熱情，很有活力的親切樣貌，這次在《惡女》中顛覆以往的角色形象，以冷豔的面貌登上大銀幕，「我一直都覺得美秀姐有一種冷豔的氣質還沒有被觀眾看到，而我覺得這樣的她真的非常有魅力！」亦大讚飾演女主播黃立美的邵雨薇，把角色詮釋得絲絲入扣，「雨薇兼具知性及性感，她就是最適合飾演立美的女演員，而她的表演也證明我沒有選錯人，實在太令人驚艷了！」《惡女》將於10月27日上映。