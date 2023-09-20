農業部長陳吉仲請辭獲准，不過台北市長蔣萬安今天表示，人民關心的問題還是存在，雖 然市府昨天已收到農業部和畜產會提供的資料，但並不完整，他已要求周五前提供完整資料，並透過跨縣市平台積極稽查。他也建議中央修法，修改現行進口蛋煮熟即可標示為台灣的相關規定。

蔣萬安今天下午出席《錢復回憶錄卷四》新書發表會，在媒體詢問時表示，陳吉仲雖已請辭，但人民關心的問題還是存在，必須積極來面對來解決。

他說，農業部的回覆昨天有收到，但是資料中，像是數量、用途等都不完整，昨天下午也有收到中央畜產會提供關於巴西進口部分的資料，但這些資料也是一樣並不完整。

蔣萬安表示，如果依照眼前的資料，我們必須一家一家去聯繫，然後去實際問他們有關蛋品的流向、用途，提供的單據等等，對我們來講並沒有效率，也沒有辦法很即時、快速的去追查相關有爭議的蛋品。

所以他說，我們已經要求中央畜產會周五前，針對巴西蛋品流向提供完整資料，同時也針對巴西以外其他國家的進口蛋品提供完整的資料。

蔣萬安指出，我們現在的做法包括：第一，透過北北基桃四縣市以及北部八縣市的平台跨界彼此勾稽比對，積極的去追查，這部分我們會來進行；我們今天開始台北市針對烘焙食品材料行，還有包括雜糧行等進行稽查。

第二，他也希望中央能夠修法，目前如果是進口的生雞蛋煮成水煮蛋後，在標示方面的現行的規定是可以標示成台灣，但對民眾來講，我們是有疑慮的，如果中央可以修法，我想對民眾食品安全相關的保障會更周延。