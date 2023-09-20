有些人天生愛出風頭，享受被人注目的感覺，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、金牛座、水瓶座喜歡刻意保持低調，認為高調恐會惹出事端，所以即使非常有實力，也不想讓人知道，更是覺得秀給別人看是浪費時間。

▍天蠍座

說到能力，天蠍座往往是某一方面的頂尖人才，因為會要求自己到非常專業，最低標準也是成為專家，至於低調的原因則是覺得為顯示才能，在人前表演根本是浪費時間。

▍金牛座

金牛座在團隊中，該積極時會配合大家，但更多時候只想專注做好份內工作，而爭權奪利的機會，則是不參與也不討論，甚至在朋友圈中，也極少高調地曬出自己在工作方面的成績，因為不想在比較過程中傷了自己的玻璃心，二來是不想讓麻煩事纏身。

▍水瓶座

水瓶座不論在職場或在朋友圈中，總是喜歡保持低調，他們認為若自身能力出眾，可能會造成其他人的反感，更可能會遭到陷害，所以寧願裝傻也不要變成同事的活箭靶，只想平靜的過生活。