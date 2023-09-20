《國家地理》 雜誌今（20）日公布了「2023國家地理雜誌臺灣攝影大賽」的得獎作品，其中「地方組」的冠軍，是一張藤蔓爬滿了廢棄光電板的照片。該張照片被轉發至《國家地理雜誌》臉書粉專後，引發了網友熱議，資深媒體人羅旺哲更留言感嘆，「看著看著就流淚了」。

根據《國家地理》官網所公布，這張冠軍作品的描述，為：荒廢的太陽能板，人類離去之後，逐漸被自然收復、被蔓延的植物與塵土覆蓋。

該張廢棄光電場的照片被《國家地理》 雜誌轉傳至臉書粉專後，羅旺哲留言感嘆，看著看著就流淚了，許多網友也表示，「有著綠癌之稱的小花蔓澤蘭，寄生在廢棄的光電板上面，的確很有意境，也點出了台灣的現狀」、「拍得很好，符合台灣現況」、「台灣未來最美的風景」、「快被側翼出征了」、「一副世紀末場景」、「貴雜誌台灣價值嚴重不足喔」。

依《國家地理》雜誌在官網說明，評審之一的臺灣當代攝影師沈昭良，對於地方組冠軍作品深有共鳴，認為人類與自然之間的拉扯正在各地上演。官網也指出，此次比賽由《國家地理》雜誌中文版舉辦，依人物、地方、自然、青少年與生態永續五大主題分別選出冠、亞、季軍及三名佳作；歷經3個月收件共匯聚1,640位優秀攝影者，「為臺灣留下5,242件精彩作品」。