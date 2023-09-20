進口雞蛋爭議延燒，台北市衛生局日前稽查中央畜產會，發現未完成登錄倉儲正確資訊、未投保產品責任險等違規，開罰16萬元。食藥署今天表示，目前國內並未將雞蛋公告為「食品追溯追蹤管理系統」強制申報項目，但有規定輸入食品業者需登錄相關資料，「若未來缺蛋成為常態，將研議雞蛋納入追溯追蹤」。

食藥署副署長林金富指出，針對進口食品，食藥署目前要求業者於輸入時完整登錄相關資訊，但由於過去台灣沒有大量進口雞蛋，因此並未將雞蛋列為「食品追溯追蹤管理系統」的強制申報項目。

林金富說明，目前「食品追溯追蹤管理系統」強制申報項目包括：食品添加物、油品等，食藥署要求一定規模的製造業者，須完整登錄追溯、追蹤資料。至於其他食品項目，則採風險管理方式，業者須保存來源、生產日誌、銷向資料備查，衛生單位查核時須提供，否則將依《食安法》開罰。

但林金富鬆口表示，如果將來台灣缺蛋成為常態，食藥署會著手研議，是否將雞蛋列為強制申報項目。由於蛋品效期很短，又是重要民生食品，將研議未來是否強制追溯追蹤，或者是針對一定規模的業者採取強制規定。