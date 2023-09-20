雲林縣消防局統計今年1至8月總來電有6萬8433通，其中無效通話數多達2萬6090通占4成，惡意騷擾、兒童嬉鬧、無聲、已掛斷、無故撥打的占無效通數的8成，令指揮中心第一線頗感無奈。

雲林縣消防局救災救護中心有4線電話，受理火災、救護、災害搶救、為民服務等案件，每月來電通話數約7000萬至1萬1000通不等，其中有4成是無效電話，今年1月到8月已接過2萬6000多通。

消防局救災救護中心主任謝易霖表示，無效電話大多用手機打，有些不出聲，有些甚至連環叩，消防局會把這些電話號碼列為「常客」，但打來還是會接，不能拒接、也不能封鎖，以免真的有事需要救援，雲林縣常客電話有100、200個。

消防法今年6月21日修正明定任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者提高罰則可處1萬元以上5萬元以下，雲林縣目前尚無開罰案例，大多是口頭告誡。

謝易霖說，除119有無效電話，第一線值勤人員也會遇到動不動就打119的「救護常客」，這種情況就會一併建置家屬的電話，以便詢問是否真的需要救援，曾有一個阿伯打來求救說他爬不起來，救護人員趕往才知是坐在馬桶太久腳麻爬不起來。

他說，最近還有一名老伯因為老婆需工作沒空理他，就常打119求救，目的是讓鄰居聽到「喔伊、喔伊」的鳴笛聲議論紛紛，而使太太覺得沒面子，119接到他的電話就會同步求證其妻，其妻堅決表示不用去，其夫只是腳沒力。

關於真正的求救電話，謝易霖表示，為讓消防局人員快速掌握案發位置，建議先使用市內電話撥打，第一時間就能把地址顯示在報案系統中，若用手機撥打119，僅能顯示基地台位置，無法直接帶入案發地點資訊，需透過人力詢問地點而增加處理時間，或也可使用「119報案APP」，GPS定位功能能將位置資訊傳送至報案系統。