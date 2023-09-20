周三終場，加權指數下跌101.57點或0.61%，報16534.75點，成交量略減至2777.70億元；櫃檯指數下跌2.19點或1.01%，報214.09點，成交量降至632.05億元。

投資人靜待美國聯邦準備理事會(Fed)公布利率決策，投資人預估聯準會這次會議將按兵不動，但擔心今年稍後將再次升息。而盤面AI試圖反攻，仍相對無力，且其他類股亦疲弱。台新投顧副總經理黃文清表示，市場觀察FED決策會議，長期利率牽動經濟狀況，使得大盤反彈契機仍不明朗，顯見指數維持區間震盪整理脈絡，大跌大漲不易，季線難攻，回測半年線，但半年線兩次皆有支撐，觀察半年線支撐力道。

黃文清說明，蘋果新機高階機種預購亮眼，但銷售動能還是得持續留意，若蘋果旺季帶動下，蘋概股低基期、落後股便有回升機會，近而抵銷AI弱勢走勢，而AI盤整多時，雖然概念股短線可望反彈，但仍陷入較長整理。總言，科技股受惠新機、旺季效應，傳產則可挑選原物料題材，操作上宜題材性個股、汽車零組件、電動車概念、金融類股，可留意落後補漲、基期低的中小型個股搭配基本面發揮。

進入九月中下旬，下周也將迎來中秋連假，是否抱股，持有是否該減碼？黃文清認為，權值股無力，中小型股有戲卻難以強勢帶動大盤，建議漲多反彈過程適度獲利了結，抱股過節宜旺季基本面佳個股。而航運強勢，但題材可望明年更加顯著。

周三權值股台積電(2330)跌至536元開盤，一度拉回平盤，終場收在最低535元，下跌3元或0.56%。聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)也均呈現跌盤，獲美系外資力挺的日月光投控(3711)則小漲0.44%。

上市類股，文曄(3036)併加商Future，獲法人升評上調目標價，股價強奔漲停百元關卡，領軍電子通路類股，類指大漲1.32%最強。航運也漲0.32%，奪114億國艦大單的台船(2208)大漲領航，BDI、BCI指數造浪下，散裝中航(2612)、台航(2617)也上漲表態，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也齊漲約1%。國際油價持續上揚，向每桶100美元逼近，向每桶100美元逼近，欣天然、炎洲(4306)等股價亦有表現，塑膠、油電燃氣同步向上。然鋼鐵翻黑，金融跌幅擴大，半導體、電子、光電、生醫表現更遜於大盤。

傳微軟砍輝達H100訂單，AI晶片短期熱度恐有疑慮，指標股緯創(3231)漲幅收斂，百元得而復失，技嘉(2376)、廣達(2382)也後繼無力，而英特爾AI題材的微星(2377)完成填息、股價力漲半根漲停。

定穎投控(3715)盤中爆大量斷崖式急跌，以8.73%大跌收場，列成交量第一，低軌衛星成長題材的華通(2313)、燿華(2367)也漲多拉回，成交量排第三四名，熱門股矽統(2363)、廣達(2382)、神達(3706)、京元電子(2449)也擠進前十大成交量，散裝新興(2605)、面板群創(3481)同樣入榜。

高價股方面，十大千金股一片綠油油，股王股后信驊(5274)、世芯-KY(3661)以及祥碩(5269)皆跌超過5%，創意(3443)、譜瑞-KY(4966)也跌超過3%，大立光(3008)翻黑跌1.41%，失守2100元關卡。