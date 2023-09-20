歷經震盪的第三季，台股即將進入選前的最後一個季度，好消息是，有三大經濟數據轉佳。首先看到的是最新公布的台灣出口數據(7月)，是11個月來首次回升。葉獻文分析，此為電子旺季效應、讓出口衰退的程度大幅收斂，特別是AI(人工智慧)產品獨領風潮。根據統計，出口金額由 323.2 億美元上升至 387.3 億美元，年比由-23.4%大幅回升至-10.4%，優於市場預期的-20.1%。雖是連續 11 個月負成長，但跌幅已縮小。就主要出口貨品來看，占比最大之電子零組件出口金額由 135.8 億美元升至 156.1億美元，其中積體電路出口金額的年增幅也大幅好轉。特別的是，受 AI 議題帶動影響，占比第二大之資通信產品出口金額創下單月新高。

其次是企業獲利有轉佳跡象。葉獻文表示，在2023年第二季企業獲利公布後，一般市場認為2023年台灣企業獲利下修已趨緩，可視為預期底部的指標。而展望2024年，企業獲利逐步上調，預期能有24%的成長，特別是循環性類股的復甦。

最後是，影響盤面的美、中兩大市場干擾已降低。葉獻文說，美聯準會已然進入升息尾聲，雖說降息時程可能推遲，但美通膨下滑、就業市場穩健，經濟保有韌性，對股市可保持中立態度。另一方面，中國持續推出經濟振興方案，而與台灣產業連動性高的中國手機，因基期因素，於今年第四季可望轉正成長，也是利多。

葉獻文說，台股表現優於許多亞洲國家，其價位已然反映了上述基本面轉佳的數據。短期內指數仍是盤整格局，靜待企業獲利跟上，指數即有機會突破。另外，隨著總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持，市場偏向多頭，因此一旦拉回，即是買點。

但另一方面，葉獻文也提醒，仍須留意負面衝擊。例如美國聯準會11月再次鷹式升息風險存在，且美中兩國的房地產風險仍存。再來是AI(人工智慧)股人氣退場，獲利了結賣壓浮現，恐會讓市場震盪。