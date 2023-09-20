吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達今年再以《綜藝玩很大》入圍第58屆金鐘獎益智節目主持人獎及益智節目獎，3人今（20）日趁錄影空檔分享入圍的興奮心情，也呼籲觀眾投票「金鐘58最具人氣獎決選」。

KID上月錄製《綜藝玩很大》在玩遊戲途中遭受衝撞，導致無法行走，一度需要輪椅行動，他今表示「傷勢好多了，但還是完全不能蹲下，蹲的話就是手腳要就是伸直」，目睹他受傷過程的吳宗憲說，要是再大力一點，KID的骨頭很有可能碎掉。

KID與「東區妹仔」Rita去年2月結婚並遇有兒子木木，他之前被吳宗憲爆料將於10月10日舉辦婚禮，今又被吳宗憲爆料要在臺北文華東方酒店席開3、40桌，他聽後一度氣到說不出話，吳宗憲搞笑問：「蛤這不能講嗎？」並當場承諾會包100萬紅包祝福新人，KID表示當天一定會放點鈔機在現場，如果沒有兌現就會跟媒體爆料。 KID表示當天婚宴一定會留位置給小鬼黃鴻升，吳宗憲也說小鬼一直都在大家的心中。