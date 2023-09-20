無人機夯，南亞技術學院設立無人機學術科專業考場。（呂筱蟬攝）

近年來無人機應用日趨廣泛，有鑑於無人機培訓與專業考照需求，南亞技術學院通過民航局核准，設立「遙控無人機之學科與術科測驗考場」，校方也和產業界合作，攜手成立無人機培訓基地與考照中心，並推出相關課程，期盼滿足更多在職人士進修需求。

南亞技術學院校長連信仲指出，無論是軍事國防、地形地質探測、農業噴灑、巡檢救災等，都能運用無人機完成，學校與物聯電網股份有限公司合作，成立「無人機培訓基地」與「無人機考照中心」，並推出相關之培訓課程，包含熱門的無人機專業飛手考照班、無人機組裝課程、空拍建模課程、無人機綠能巡檢課程、農噴培訓課程等。

他說，目前市內僅銘傳大學有無人機術科考場，南亞技術學院設置學、術科考場後，除期盼提升老師與學生的實務應用能力外，也會開放民眾進修以滿足相關領域在職人士的需求。另外，基於無人機多元應用及國軍無人機作戰發展趨勢，已獲教育部核准於資訊工程系設立智慧科技應用組，除長期培育學生取得飛行操作證照外，並規劃發展如空拍、巡檢、AI智慧分析及國防軍事等相關智慧應用技能，培養符合產業與國防需求之務實致用人才。

桃園市交通局運輸規畫科長陳家緯則說，現今有許多無人機亂象，也曾發生民眾遙控無人機墜落砸傷人的意外，依據法規，飛行無人機一定要有專業證照，在120公尺以下的綠區屬於可飛行範圍，包含學校、公園等空曠區域，而120公尺以上高空則需向民航局申請。他也說，重量250公克以下的無人機，又被歸類為玩具，但是重量超過的無人機，即便是在非禁航的區域，若無證照者遙控飛行仍屬違法，若接獲檢舉，將會開罰3萬至6萬元不等。