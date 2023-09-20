澎湖後備教召召員出門行軍，一早就魚貫回到社區。（許逸民攝）

澎湖首次營外教召，軍方特別派員協助社區打草，整理環境。（許逸民攝）

因應台海情勢，去年新制教召上路，強調就地教召。而離島澎湖日前不但首次實施走出營區外的訓練方式，更因編管不足，採從高雄代編召員，以機、船方式前運到澎湖，以補足澎湖當地編管不足，來強化海峽第一線澎湖的防衛作戰能力。

就住在廟口旁的《中時》記者直擊，召員就以馬公市郊區的安宅里周王廟的廟口當基地，台北派來的後備指揮部上校等幹部，這些天就和召員一起在活動中心內宿營起居，接受行軍訓練。讓人意外的是，這場全在營外的教召生活，雖然沒有圍牆，就在社區中心內和居民生活一起，然而召員作息不但很有規律，紀律也嚴明，毫無一絲聲響，若非穿著草綠服的阿兵哥在眼前行動，不然幾乎忘了他們的存在。

尤其，進駐前準備，不管是臨時浴廁等準備，包括主動幫忙社區打草等環境維護，都做到了敦親睦鄰，也讓社區讓出活動中心給阿兵哥沒有怨尤外，也歡迎他們戍守國家和走出營區來保衛社區。

澎湖縣後備旅從16日起，展開四梯次為期5至7天的教育召集訓練，但因戰略位置重要的前線澎湖，因編管不足，在地選充無法成旅，因此在為落實在地化教召訓練要求下，部分不足員額由高雄市代編前運，以充實防衛作戰能力。

因此，部分召員16日於高雄地區完成第1天的報到手續後，隨即於下午搭乘空軍C-130H運輸機前往澎湖地區戰術位置，實施先期訓練，同時驗證軍種聯合動員作業機制，提升後備戰力。

備指揮部指出，年度澎湖縣後備旅教育召集訓練，除驗證動員作業機制，同時磨練幹部計畫作為與指揮管制能力，達成在地化召訓目標。相關課程包含「幹部報到及先期訓練」、「部隊編成暨專長複訓」、「兵器課程及戰鬥教練」及「裝備保養暨解召作業」等4個階段，並著重於編制武器射擊及作戰計畫演練等課目，使召員熟稔武器操作與磨練應變處置能力，持續推動與精進整體國防能量。