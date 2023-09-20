宮崎駿電影《神隱少女》片中「紅燈籠」場景常被傳是以台灣的九份為原型，除了宮崎駿過去曾否認外，「吉卜力工作室」社長的鈴木敏夫日前也再次澄清，表示從未去過九份，日本旅遊達人林氏璧指，真的遇過很多日本人以為九份是取景地，當他說出真相時每個人都很驚訝，九份就是《神隱少女》主要場景的原型已經變都市傳說。

林氏璧今天在臉書表示，神隱少女的取材場景本來就不是九份，2013年9月宮崎駿接受TVBS專訪時就提到《神隱少女》有許多取材的地點，並未包含九份，「吉卜力工作室」社長的鈴木敏夫日前再次澄清，竟然又引發討論，倒底大家在震驚什麼。

林氏璧說，的確遇過滿多日本朋友真的以為九份是《神隱少女》取景地，這應該也是日本人這麼愛到九份的原因之一，「我和他們澄清過，他們每個人都很驚訝。已經變成都市傳說等級了！」連日前「吉卜力工作室」社長的鈴木敏夫受訪時，在一旁側拍的日本當地電視台攝影記者也大為震驚，直呼「我一直以為是在九份！原來不是嗎？」可見這美麗的誤傳多麼深入人心。

林氏璧揭露，油屋外觀常有人說是參考銀山溫泉，其實不是，而是參考東京建築園內的子寶湯澡堂。以及四國愛媛縣松山市道後溫泉本館。(甲上提供)

林氏璧說，還有大眾常常誤解《神隱少女》中澡堂「油屋」的原型是哪裡？常有人說銀山溫泉，這也是錯的，正確答案是油屋外型沒有參考單一的溫泉旅館，但有參考江戶東京建築園內的子寶湯澡堂，以及吉卜力員工旅遊有一起去過的四國愛媛縣松山市道後溫泉本館。

林氏璧說，油屋內裝混合和式、西式風格，是引用東京都目黑區有著「昭和龍宮城」稱號的目黑雅敘園，也有參考京都二条城的天井畫、日光東照宮的壁面雕刻等。