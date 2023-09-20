國民黨立院黨團今舉辦「護理師荒心驚驚，政府官員眼盲茫」記者會，指出近年出現護理師離職潮，恐影響國家安全。國民黨立委林為洲於記者會上提出提高護理師待遇等建議，國民黨團將建議國民黨總統參選人侯友宜將相關議題列入總統政見。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，國民黨團這會期審查預算時，也將要求衛福部提相關配套。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，缺乏護理師已是長期問題，急性醫療離職率去年10.3％，現已升至11.5％，空缺率則從4％升到約6％。

紀淑靜說，最重要的還是待遇問題，盼政府兩年內能擬定策略，提供護理師每人1個月1萬元補助，且直接匯入護理人員戶頭。因為對政府來說，花2、300億就可讓護理師回流，這麼好的政策為何不做？她也希望，新進人員年薪可達70萬。

另外，紀淑靜也拋出想法，由於男性護理師得先當兵4個月，政府或能修法，讓男護理師在醫院當替代役，以解決人力不足問題。她強調，要有人手才能再推三班醫護比，全面改善護理環境。

國民黨立委溫玉霞說，各醫院目前都流失10％左右的護理師，有些醫院晚間1樓層只有1名護理師照顧病人，護理師不足的原因，就包含待遇不平等，得從源頭改善；她表示，護理師大學畢業起薪僅2萬523元，外加技術加給6262元，還要包含加班費在內，才能達到3萬元，比外籍看護。護理師受過專業技術訓練且通過國考，如此待遇完全不公平。

林為洲說，台灣護病比約為1比11、1比13，國外先進國家約1比4、1比6，一定要降低護病比；他提出3項建議，首先是調薪，從公立醫院開始，通過專業國考且要三班輪班的護理師先調。

接下來是擬定修法計畫，規定護病比要逐年降低，林為洲強調，最後是中央現有20億元專款項目，鼓勵醫院降低護病比，建議將20億預算翻倍提升至40億，以進一步提升誘因。