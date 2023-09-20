進口雞蛋爆發食安爭議，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢昨（19）日相繼請辭獲准，然而國民黨台北市議員柳采葳卻怒批，「就像『渣男』一樣，犯後不理，且陳吉仲一走了之，進口蛋的細節資料該找誰拿？」一份最新網路民調則針對此事發起投票。

Youtube頻道《野電視94強》今天發起網路民調，截至下午3點15分，已有6628人參與，針對「陳吉仲、林聰賢請辭獲准，你怎麼看？」的題目，有87%的網友表示「太好了！雙爛蛋終於滾了！尤其是陳吉仲早該下台了！」、剩下18%則為「我感到很不捨」。

對於陳吉仲的請辭大戲，網友紛紛表示，「這個一定要立法，哪一個政務官做錯事、政策錯誤一定要嚴辦，不能下台就沒事」、「沒關係！他們馬上有更好的職位在等他們」、「不捨兩人都下台了，應該是留下來給民進黨敗票才對，阿吉留下來」、「要司法調查，絕不能放過知法犯法，違法亂紀的官員！」、「這種超級助選員應該留任到選後才是，可惜了」。

不過也有民眾看好陳吉仲有更好的發展，稱「選全國不分區立委！」、「恭喜升官，選我正解！」、「過幾天就會升官了」、「先避避風頭，順便考慮接下來要去哪個部門接肥缺」。