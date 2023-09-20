民進黨立委高嘉瑜20日於臉書貼文感謝前農業部長陳吉仲任內貢獻，國民黨台北市議員李彥秀嗆高，昨天才發函要求徹查「混蛋」，今天卻風向一轉，感謝陳吉仲。李彥秀表示，高自己也很清楚「混蛋」對孩童健康影響，身為民代卻不敢為民發聲，指責農業部，反而選擇與黨意為伍，讚賞陳吉仲。

李彥秀指出，高嘉瑜昨天說接到家長陳情，擔心營養午餐含有進口蛋混入國產蛋液的「混蛋」，還為此發函要求農業部、衛福部及教育部嚴格把關。她說，高非常清楚吃到「混蛋」可能造成的負面影響，卻絕口不提當前的食安危機就是農業部和陳吉仲督導管控不利造成的。

李彥秀表示，她需要提醒高嘉瑜，陳吉仲是因為重大失職，讓全國陷入嚴重食安危機，讓許多民眾在不知情的情下吃到標示不實的雞蛋，甚至影響到許多企業及商家的商譽，絕非「功成身退」。她也向高喊話表示，希望高能站穩守護食安的立場，展現過去痛批高端辜負台灣人民的態度，為人民發聲，而不是選擇為民進黨發聲。