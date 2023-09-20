民進黨市議員、前立委參選人張秉鈞，與其父基隆市前議員張錦煌、母親陳瓊茹，因為涉詐領助理補助費等案，合計逾千萬元，基隆地檢署20日偵查終結，認為3人涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《洗錢防制法》一般洗錢及《刑法》使公務員登載不實等罪，對3人及2名助理提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收詐得款項。

檢調調查張秉鈞父親張錦煌在任職基隆市議員期間，涉嫌利用60餘歲吳姓男子及陳姓男子當人頭，詐領助理費多年，2018年張秉鈞接棒其父當選基隆市議員，仍持續沿用吳男及陳男兩名人頭，繼續詐領助理費。

基隆地檢署6月20日指揮基隆市調查站搜索張秉鈞服務處及住處等地，約談張秉鈞一家三口、吳姓、陳姓助理及陳姓助理母親等6人，21日凌晨3時許複訊後，認定張秉鈞一家三人涉犯貪汙治罪條例，為本刑7年以上的重罪，將張秉鈞一家三口有串證、滅證之虞，向基隆地院聲請羈押獲准。

檢察官認為，張錦煌在任內詐得助理補助費及春節慰問金共計956萬5895元，並利用人頭助理名下金融帳戶隱匿不法所得。張秉鈞在接任市議員後，延續其父的做法，共詐得119萬2089 元。至於吳姓及陳姓人頭助理，也涉及幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪。

換言之，張錦煌及張秉鈞父子，涉嫌詐得的助理補助費及春節慰問金共計新臺幣1075萬7984 元。

另外，張秉鈞今年在參選民進黨立委時，還涉及未開立政治獻金專戶，就收受了新台幣100萬元的政治獻金，涉犯《政治獻金法》未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，基隆地檢署在偵查過程中查獲，也一併提起公訴。