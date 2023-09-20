達發科技今天舉行上市前記者會，由謝清江親自主持，達發科技前身為聯發科技的「物聯網」部門，之後與絡達、創發、原睿3家公司、4個團隊組成達發科技，為網通基礎建設與高階AI物聯網的IC設計公司，在網通基礎建設領域有「固網寬頻」與「乙太網」兩個晶片系列，在高階AI物聯網領域有「藍牙音訊」與「衛星導航」兩個晶片系列。

謝清江表示，達發科技是聯發科(2454)集團最重要的子公司，在聯發科大力支持下，我們選擇有技術門檻產品，推出「高價值」及「高毛利」的晶片，把先進技術的創新能力轉化成客戶的競爭力，並持續追求市場佔有率，目前在「藍牙音訊」、「固網寬頻」及「衛星導航」這3個晶片系列的全球市佔率位居前3名，「乙太網」也努力發展中，在全球領導品牌中已擁有許多知名的指標客戶。

AI應用日益廣泛，達發科技也積極將AI導入公司產品，謝清江表示，目前真無線藍牙耳機已有AI功能，衛星導航晶片亦已導入深度學習等AI技術，未來有線及固網寬頻產品也將導入。

受到全球景氣不佳影響，達發科技今年上半年稅後盈餘為3.93億元，年減81.08%，每股盈餘為2.7元，累計前8月合併營收為87.48億元，年減38.44%。

謝清江表示，雖然今年上半年比較辛苦，7月及8月年減幅度小一點，我們正好趁著全球景氣弱的時候調整體質，等明年景氣回來就可以得到最大的機會與成長。

就兩大產品線來看，達發科技預估今年是5：5。

展望未來，達發科技表示，各國政府加大投資網通基礎建設，在未來5到10年，這8個國家投入就已經超過800億美元，達發科技還有很大的發展機會，我們的機會在網通終端設備會持續擴大，包括家用網路盒(Gateway)、光纖到戶(FTTH)、光纖到室(FTTR)及乙太網路交換機(Switch)等晶片。

在高階AI物聯網領域，達發表示，藍牙音訊晶片持續維持品牌客戶旗艦產品的採用外，也延伸到電競/商務/助輔聽，甚至未來公共廣播市場，衛星定位晶片也持續維持頂規穿戴裝置品牌客戶的採用，行業應用上也還有很多元的機會，包括物品追蹤、智慧農業及車用等，公司目標是維持毛利率48%的水準，並朝一線IC設計公司50%毛利率邁進。