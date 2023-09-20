「為何台灣人這麼在意外國人的眼光」，一名網友不解，因他的朋友光是聽到韓國人知道台積電、鼎泰豐，就覺得相當高興，但他無法理解「這有什麼好開心的」。

原PO解釋，最近和高中同學聊天，提到室友來自韓國，問對方對台灣印象如何？對方答「知道台積電和鼎泰豐」，沒想到高中同學聽了反而很開心。「我不明白這有什麼好開心的？如果說到韓國，我說高麗人蔘、泡菜、三星，這樣韓國人會爽嗎」。

不少網友回覆，這就是我們的宿命，「台灣國際地位長期低落，一旦有值得被外國人肯定的事物，自然覺得開心」、「台灣自從離開聯合國，一直在尋求國際認同」、「自卑心作祟吧？台灣在國際上感覺低人一等，聽到外國人認可就會特別開心」。

「只要是人都會在意別人的眼光啦」，有網友認為，這無關自信，而是有些人本來就國族意識較強，「任何國家的人來台灣，能夠接受我們的食物或文化，並且喜歡它們，本來就是一件令人開心的事啊」。