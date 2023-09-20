富商翁茂鍾的筆記本意外揭發台灣司法醜陋的一面，檢方認為當年銀行經理諸慶恩被訴偽造文書案恐有冤情，為已亡故的他聲請再審駁回確定後，檢察總長提非常上訴，最高法院認為當年檢方上訴不合法，撤銷原確定判決、但本案二審已確定，諸慶恩依偽造文書罪判刑4月，可易科罰金，緩刑3年確定。諸慶恩有罪判決確定，其家屬可以聲請再審。

本案諸慶恩遭檢察官以業務上登載不實文書及商業會計法等罪起訴，一審無罪，二審依行使業務上登載不實文書罪判刑4月（得易科罰金，並宣告緩刑），另涉犯商業會計法部分，說明不另為無罪諭知。

檢方不服提上訴，諸對有罪部分也提上訴，但最高法院審理期間、2003年5月24日死亡，最高法院在同年8月14日判決，撇銷第二審判決，改判「原判決（即第二審判決）關於諸慶恩部分撒銷（第1項）。本件不受理（第2項）。諸慶恩之上訴駁回（第3項）。」

檢察總長提非常上訴，最高法院認為，本件檢察官在二審審理期間，就有罪的業務登載不實部分，沒有爭議商會法有法規競合的問題，到三審才上訴主張二審業務登載不實部分，有商業會計法法規競合關係，且就不另為無罪部分，上訴理由無隻字片語，而因為業務登載不實罪不得上訴第三審，這部分是未合法上訴，故三審撤銷原判決，駁回檢察官上訴，諸慶恩判決有罪已確定，依業務登載不實罪部分判處可易科罰金之刑4月，緩刑3年定讞。