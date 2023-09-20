多名北部國民黨籍里長自主動員，組成「聯合在野大團結團隊」，今召開記者會，除號召更多黨籍、非黨籍認同的全國里長與代表同仁們一起努力，也喊話獨立參選總統的郭台銘團結合作，並呼籲民眾黨重視合作契機，以達成下架民進黨目標。

本次自主動員的國民黨籍包含新莊頭前里長黃國訓、士林福德里長盛琳惠、士林義信里長許立丕、深坑埔新里長游貫中、桃園玉山里里林宇翔、中和壽德里長張宗正等人，欲號召基層里長各鄉鎮代表喚起良知，給年輕人未來，讓民眾安心生活。

他們表示，國民黨全國代表大會提名侯友宜參選總統，侯友宜在長達6年以上新北市政績亮眼，做事不作秀，腳踏實地，以致侯友宜在未提名前民調是遙遙領先。為此他們提出4點聲明，第一，目前國民黨團隊許多政策宣導不足，將精準擴大到全國，讓人民知道有感。

第二，呼籲民眾黨在沒有多數里長系統支持下，重視合作契機共同達成下架民進黨目標，不然豈不是親痛仇快；第三，再度拜託郭台銘，回歸組成聯合經營團隊；最後，請執政黨不要再操弄台灣善良民心，回歸初衷，不要再欺騙自己，又積非成是。

團隊強調，里長們是自己站出來，完全不需要黨的動員，將盡力為了下一代， 為了台灣社會正循環而奔走。

目前參與團隊的聯名人，包含宜蘭縣神農里里長郭寶簧、冬山鄉民代表李蕣利、宜蘭市民代表林承蔡。台北市部分則是里長許立丕、盛琳惠；桃園市也有里長林宇翔、宋化森參與連署。

其中新北市參與聯名的里長最多，包含黃國訓、張宗正、鄭鈞瑋、李柏雲、游貫中、游皓麟、何益銘、范玉琦、紀信助、周文美、曾金禧、莊英杰、黃發達、 林彥綱、李明緣等人，盼號召更多黨籍、非黨籍認同的全國里長與代表同仁們一起努力，再走入基層民心。