有些人生性思慮周密，出手前會先擬訂滴水不漏的計畫，有時不免讓旁人覺得狡滑，《搜狐網》盤點屬馬、屬蛇、屬鼠的人的思維清晰，不輕易表露內心真正的目的和情感，往好處說是情商高，壞處則是演技一流，用假意換真情。

屬馬

屬馬的人天生命好，不僅智商高，情商也能齊頭並進，在迅速提升自身能力的同時，還能廣交好友。如今這個時代個人能力固然重要，但是人脈資源更不能小覷，屬馬的人兩者兼備，所以從來都不缺機遇，不少人年紀輕輕就能成為大家口中的「人生勝利組」。這類人無論從事什麼行業，基本上都能順風順水、馬到成功，基本上不用為了生計而發愁。

屬蛇

屬蛇的人蛇具備了蛇的一些陰暗特質，他們嫉妒心較強，不喜歡看到對手比自己好，如果發現對手強大，會想方設法摧毀對方，在動手之前他們會擬訂周密的計畫，且不讓任何人看出端倪，非常善於隱藏內心世界，然後伺機出手。被他當作對手，輸都不知道怎麼輸的，用陰謀家來形容蛇生肖再恰當不過。

屬鼠

如果說生肖蛇善於隱藏自己，那麼生肖鼠的功力要更上一層，他們善於偽裝，盯上一個目標之後，不會直接動作，而是仔細觀察琢磨，然後使出渾身解數對付對方。他們心細如髮，任何事情都考慮得周到，「演技」一流，常常用虛情假意換取真情，可以說是12生肖裡最狡猾的。