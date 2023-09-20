是方股東會通過配息9元、配股1元，為上櫃以來首度配股，吳彥宏表示，儘管股本膨脹1成，2023年仍會致力繳出優秀成績單，預期可續繳佳績。法人看好是方今年EPS可望持穩去年高檔、力拚再創高，隨著新機房及新服務推出，明年營收成長動能看旺。

1991年成立的是方為中華電小金雞，以IDC機房、數據網路、語音通信及雲端應用服務為主要業務。2023年上半年合併營收15.95億元、年增5.29％，歸屬母公司稅後淨利4.41億元、年增達10.62％，每股盈餘6.23元，均創同期新高。

展望後市，吳彥宏指出，第四座IDC機房LY2正趕工中，預期可如期在明年首季營運，目前已接獲不少預定訂單。總經理劉耀元則表示，目前看來客戶需求可望在第四季復甦，因此待LY2明年第二季正式商轉後，屆時銷售應有機會突破50％目標。

同時，是方所屬的TPIX截至20日全球排名已躍升至97名，吳彥宏表示，隨著越來越多會員加入，TPIX在流量不斷飆升催化下產生飛輪效應，透過網路覆蓋範圍增加、延遲減少和成本降低，能為所有會員創造最大資料交換效益，未來3～5年目標躋身全球前50強。

其次，是方持續布局國際雲服務，預計第四季推出最新「全球裸機（Bare Metal）雲服務」，為需要全球事業部署、高效能硬體、高品質網際網路的客戶群，提供專屬Bare Metal與虛擬雲運算的混合雲服務。

劉耀元說明，「全球Bare Metal雲服務」可提供客戶雲端專屬的實體伺服器，具備裸機個體隔離與專用存取權限特性，客戶可享受更高階的雲端應用服務效能和網路安全性。對遊戲產業、AIoT、物聯網、車聯網等尖峰時間需穩定應用執行的服務供應商為最佳解決方案。

劉耀元表示，是方「全球Bare Metal雲服務」攜手多家國際知名雲平台大廠，可服務範圍全球已超過40國和60個城市，其中包括亞洲12國，提供裸機服務與標準公有雲虛擬運算服務，透過是方自助雲管理平台，提供客戶自主管理、快速供裝、機動擴充及更彈性計費方式。

同時，因應全球數位化轉型加速，網路安全、成本控制和營運效率已成為企業最關心的三大議題，是方順勢推出「SD-WAN網路架構解決方案」，專為企業客戶提供簡易快速的部署、多元連線方式及高安全性網路接取與控管。

是方表示，「SD-WAN網路架構解決方案」具防火牆、入侵偵測、防禦系統、加密等多層次安全防護，確保企業網路安全。訂閱制設計則讓企業客戶能根據需求選擇彈性方案，隨時調整並節省成本，不僅節省企業IT人力，更能大幅提升營運效率。