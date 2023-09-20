新世代智慧門鈴支援高達178度廣闊視角（FOV），提供寬闊的垂直及水平視野。透過Wi-Fi和Wi-Fi HaLow無線連接，Buzz-HaLow門鈴能提供比傳統2.4 GHz和5 GHz無線協議更廣泛的覆蓋範圍。Wi-Fi HaLow的Sub-GHz頻率擁有長距低功耗的特性，實現遠距無線傳輸距離（1公里以上），並具備出色的障礙穿透能力，更可在電池供電下持續運作多年。

摩爾斯微電子聯合創辦人兼首席執行官Michael De Nil表示，我們很高興與致伸攜手合作，為智能家居帶來全新體驗。Buzz-HaLow智慧居家門鈴不僅是一款產品，更代表了我們共同打造家庭安全和創新連接技術運用的決心，並融合新穎獨特的設計，滿足了現代人對安全的迫切需求。我們對Wi-Fi HaLow深具信心，將提供更廣泛的產品組合，加速該技術在各個應用領域的發展。

致伸科技事業部總經理周衍洲表示，致伸致力於為客戶提供卓越的解決方案，透過先進製造和專業研發團隊，結合摩爾斯微電子的Wi-Fi HaLow技術，共同打造符合品牌特色並滿足用戶需求的智慧門鈴。致伸科技專注每個細節，從高品質視覺影像到先進的動作偵測演算，提供卓越性能及用戶體驗。

Buzz-HaLow智慧居家門鈴的主要功能有物體偵測：廣視角FOV，支持178度垂直/水平視野；支援IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow技術的長距低頻無線連接；可搭配支援Wi-Fi/Wi-Fi HaLow室內無線響鈴設備，不受安裝位置限制；低功耗，實現長時間電池使用壽命；保證高畫質影像品質。

摩爾斯微電子的Wi-Fi HaLow產品組合包含支援IEEE 802.11ah標準，為業界最小和最低功耗的晶片。MM6108晶片支援1、2、4和8 MHz頻寬，可承載數10 Mbps頻寬並提供高畫質影像。