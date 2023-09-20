嘉義市政府查驗國中小學校午餐蛋品溯源標章。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

進口雞蛋食安疑慮延燒，團膳、烘焙餐點用蛋品質受關注，嘉義市政府表示，驗證國中小學校午餐蛋品來源，各食材供應廠商均依契約規定採用國產洗選帶殼雞蛋，並逐顆噴印溯源編號，嚴禁液蛋進入校園，目前蛋品都符合規定。

市長黃敏惠表示，依據嘉義市學校午餐使用國產可溯源實施計畫相關規定，蛋品應符合「三章」，即有機農產品標章、產銷履歷農產品標章及CAS農產品優良標章，要有雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源，並可於教育部校園食材登錄平台溯源。

黃敏惠說，因為進口雞蛋非屬國產食材，在無法符合國產可溯源要求下，將可有效杜絕進口雞蛋進入校園；此外，嘉義市的食材供應廠商都是供應「殼蛋」給學校使用，禁用液蛋，以避免衍生來源及衛生問題。

嘉義市精忠國小校長楊勛凱指出，今（20）日學校午餐有酸辣湯，學校廚房即在當天上午用驗收合格的殼蛋，打成液蛋，再調配烹煮，讓學校師生安心吃。

嘉市府教育處表示，會持續要求各校午餐祕書、營養師，嚴格查核把關食材驗收程序，學校驗收時也會確認是否為噴印溯源的殼蛋，避免有進口雞蛋混充、使用現成液蛋的情形，該處結合跨局處的食安聯合稽查機制，也會做好食安管控。