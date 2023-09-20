8月後表現逐漸回溫的小熊日籍強打鈴木誠也，20日主場交戰海盜揮出了本季第19轟，除了持續刷新個人成績，也打破了日本右打者在大聯盟單季最多轟紀錄。

小熊近年將奪冠主力賣出，季前不被看好能進入季後賽，但在史蒂爾（Justin Steele）、貝林傑（Cody Bellinger）各自領銜投打陣容下，依然緊抓著季後賽資格不放。此役鈴木誠也時隔多場重回第4棒位置，履行中心打者的義務，3局下他對一顆內角滑球出手，敲出本季個人第19轟，這發陽春彈幫助小熊取得4分領先。

鈴木誠也最終繳出4打數3安猛打賞，選進1保送、打回1打點，小熊14比1大勝海盜。自9月以來，鈴木誠也在69個打數中敲出26支安打，包含6支全壘打，帶回18分打點，打擊率高達3成77，此外單季全壘打數也超越井口資仁（2006年白襪）、城島健司（2006年水手）的18轟，寫下日本右打者新紀錄。

小熊在上個系列賽面對響尾蛇慘遭橫掃，吞下一波5連敗低潮，但同樣角逐季後賽門票的馬林魚、紅人，表現也不是太理想，小熊仍以半場勝差暫居外卡第3。