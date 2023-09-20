上班族礙於現實，不得不賺錢餬口飯吃，必要時甚至需背負經濟支柱一責，經常被壓力及疲勞壓得喘不過氣。其實，上班族更應好好照顧自己，才能避免生心靈造成的低工作效率，因此，對於分秒必爭的上班族來說，身體修復懶人包絕對是你的一大解方！

當上班族感到壓力大且疲憊時，會有記憶變差、雙眼昏花、焦慮失眠、消化不良、專注力下降、代謝不順暢等狀況發生，此時就要注意自身的營養攝取，以及生活作息是否正常且充足。

【攝取足夠優質蛋白質】

國民健康署編定的「每日飲食指南手冊」顯示，每人每天攝取的蛋白質量要有10-20％，可降低疾病風險及維持肌力，出門跑業務時才不會覺得步伐沉重而無力。優質蛋白質包含豆類、魚類、蛋類、海鮮、禽肉及畜肉。

【攝取維生素B群、維生素C】

若工作需要經常加班，下班及假日又無法好好休息，那麼絕對少不了維生素B群及維生素C。B群可以協助身體產生能量，維持正常代謝且維持健康更有效率；維生素C可以抗氧化，減少細胞老化及發炎、提升免疫力。

【修復瑜珈：鷹手勢、牛面式】

當人感受到壓力時，身體肌肉會不自覺緊繃，平時若沒有適時地放鬆，時間累積會造成肌肉痠痛。修復瑜珈（restorative yoga）可以藉由特定的動作，讓肌肉伸展、放鬆，像是鷹手勢 (Eagle pose)、牛面式 (cow face post)。

鷹手式可以伸展背部，減緩肩頸僵硬。(圖片來源/pexels)

鷹手勢 (Eagle pose) 是將雙臂交纏，手背對手背，再緩慢抬起手肘，感受背部的肌肉拉扯，過程中要記得吸氣；若手臂無法交纏，切勿勉強。此動作可以伸展背部，減緩肩頸僵硬。

牛面式可舒展肩膀及三頭肌，暢通血液，達到肌肉放鬆效果。(圖片來源/pexels)

牛面式 (cow face post) 是將一隻手臂放於後腦杓，另一隻放在背部，雙手互相抓住；若抓不住，兩手可抓毛巾或伸展帶輔助，動作停留並至少完成5次呼吸，完成後再換手進行。此動作可舒展肩膀及三頭肌，暢通血液，達到肌肉放鬆效果。

在努力工作賺錢的同時，也別忘了好好照顧自己，如此才能以健康姿態享受工作、享受人生，成為自己的主人！