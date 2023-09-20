食安處稽查員查核蛋品標示。(取自台中市政府官網)

台中市政府全力查緝問題進口蛋。（示意圖／Shutterstock）

台中市查緝問題進口蛋，今（20）日查獲2家液蛋製造廠受畜產會委託自6月份起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但卻接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，已違反《食安法》、涉假冒產地，全案已移送檢調偵辦，以進一步釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。

金寶蛋品科技股份有限公司發出聲明表示，本公司受農業部、財團法人中央畜產會委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，所使用之進口蛋原料皆由畜產會提供。（金寶蛋品科技股份有限公司提供）

台中市食安處說明，市府據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，派員前往金寶蛋品科技、新德貿食品公司稽查，發現這2家蛋液廠6月開始受畜產會委託使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，等於是長達2個月的時間以進口蛋混充國產蛋進行加工，涉犯《食安法》第15條第1項第7款規定涉及刑責。

初步了解，上列兩家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。標示部分，業者接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。

台中市衛生局指出，初步了解，所有液蛋產品均交由中央畜產會處理，業者對後續流向並不知情，將持續全力配合地檢署偵辦工作。

對此，金寶蛋品科技股份有限公司也發出聲明表示，本公司受農業部、財團法人中央畜產會（以下簡稱畜產會）委託執行進口蛋加工專案，僅負責代工作業，所使用之進口蛋原料皆由畜產會提供，且加工成品已全數交予畜產會自行載運離廠，無任何庫存留置於本廠內及販售行為。