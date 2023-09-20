進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲17日便提出傳出請辭消息，雖一度被慰留，卻頂不住外界壓力，昨（19）日發文請辭獲准。對此，媒體人羅旺哲認為，英系人士的態度是非常大的因素，且雞蛋這把火已燒到民進黨本命區高雄，連高雄市長陳其邁也有動作，擺明打臉陳吉仲。

羅旺哲今在臉書提到，陳吉仲昨一日兩歉後即請辭，究竟是誰「吉仲要害」，讓他走人，羅旺哲認為英系人士的態度，是非常大的因素。

羅旺哲進一步說明，周日便傳出陳吉仲請辭消息，雖在前行政院長蘇貞昌否認、政院沒准辭的情況下，讓陳吉仲暫時保住官位，但周一原訂要去立法院跟民進黨團報告的陳吉仲，臨時不來，就已經很不對勁了，直到周二中午陳吉仲現身立院，說自己不會戀棧職位，下午回到農業部開記者會，接著在臉書宣布請辭。

「很簡單一個脈絡，就是雞蛋這把火，燒到了民進黨的本命區高雄」。羅旺哲提到，看到藍營執政縣市大動作在追蛋流向，陳其邁也有動作，要求衛生局追查，甚至還說「希望檢調追查流向」，擺明在打臉陳吉仲，若連陳其邁都這樣做，顯然英系內部早就對陳吉仲不滿。

此外，羅旺哲透露，民進黨內部有綠委對雞蛋流向不清不楚，大表不滿，因此即便是小英男孩，也必須走人，最後則是英系走陳吉仲、新潮流走林聰賢，英、賴雙方各退一步，可拆彈也能減少對選情的影響，這是民進黨內的最大共識。