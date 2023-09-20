後疫情時代來臨，更考驗企業的技術力和發展彈性，遠傳電信成立遠傳新創加速器尋找台灣下一個「護國神山」，今（20）日舉行第二期成果發表，遠傳新創加速器成立近2年來，累積成功加速新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元，遠傳今也宣布啟動第三期加速器招募，歡迎更多優秀新創團隊加入。

遠傳所輔導的新創團隊在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等五大領域都繳出亮眼成績，包含數位發展部數位產業署署長呂正華、國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華、經濟部中小企業處副處長吳佳穎、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼，等機關首長今也共同出席見證，力挺在場新創團隊。

遠傳電信總經理井琪表示：「創新是產業的動能、是新應用從萌芽至商轉的關鍵。如果具創造力的思維沒能轉換為有價值的應用，不只對新創夥伴來說非常可惜，也是產業、甚至是國家競爭力的損失。遠傳在數位轉型和開發綠色資通訊應用的經驗，讓我們一方面厚植自身的技術力同時也累積了豐富的開發至商轉經驗，這些都是『遠傳新創加速器』得以為新創夥伴『加速』的馬達，遠傳也期待未來有更多優秀的新創團隊持續加入，與遠傳共同成長，讓優秀的創新轉化為具商業價值的果實。」

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示：「數位與淨零雙軸轉型與醫療長照是當前產業所矚目的大趨勢。遠傳新創加速器特別精挑細選在這些領域表現優秀的新創團隊，全心全力協助他們在技術、企業經營與商業獲利模式等多方面的成熟精進。我們為這些新創團隊在Demo Day所展現出的即戰力感到驕傲，也衷心感謝國內外創投業者的踴躍投資，以及包括國發會、經濟部、數位部與國發基金等政府首長不遺餘力的支持。遠傳將會與新創伙伴一起攜手推動產業轉型，共創共贏！」

今成果發表會現場，也有不少政府機關首長到場，展現對於遠傳新創加速器新創團隊的支持，數位發展部數位產業署署長呂正華表示，遠傳新創加速器於二年的時間就累積及創造相當豐碩之成績，感謝遠傳電信與政府一同驅動產業，也樂見有更多民間企業能一起加入扶植新創。