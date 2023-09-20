趙又廷和高圓圓結婚9年，育有一女Rhea，近年一家三口在北京定居，常被狗仔野生捕獲，近日媒體又拍到夫妻倆到公園接小孩，可見高圓圓起初霸氣走在前頭，走到一半望向後面的趙又廷，對方自然地拉起她的手臂，看似小鳥依人的動作，引來網友笑說光看這動作就知道家裡應都是高圓圓作主。

趙又廷和高圓圓先前過年期間曾一同返台探望公婆，據《搜狐娛樂》報導，最近又在北京拍到「又圓夫妻」一同出動，趙又廷穿一身黑，穿著淺綠色上衣、米色長褲的高圓圓則走在前方，手機斜背在腰側，走到一半高圓圓才像是想到什麼，回頭關心趙又廷，趙又廷隨即雙手勾住高圓圓手臂，大放閃光。

報導指出，兩人到了公園後，高圓圓隨即張手臂準備迎接女兒，沒想到Rhea竟然忽視媽媽，直接跑到趙又廷腳邊抱住大腿，兩人親密的模樣不愧是前世情人，而趙又廷接著熟練地牽起女兒的手散步回家，高圓圓則走在前頭，帶領老公和女兒回家，互動相當自然溫馨。

趙又廷當年在《痞子英雄：全面開戰》北京記者會時認戀高圓圓，兩人戀情最後開花結果完婚，2019年在北京生下女兒，今年初一家三口返台，高圓圓衣著寬鬆親自下樓迎接公公，一點都沒有女明星的架子，而外傳高圓圓懷了第二胎，經紀人代為否認說：「沒有啦！謝謝關心」，並表示高圓圓之後還會進新劇組，但因為還沒確定所以無法公開，也有可能接洽在台灣的工作。