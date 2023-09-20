農業部專案進口雞蛋爭議不斷，昨晚農業部長陳吉仲正式宣布辭去農業部長一職並已獲准；今(20)日下午農業部內舉辦部長惜別會，現場各方人士雲集，但不開放媒體採訪，僅告知媒體「有直播」。

2016年5月20日蔡英文總統就任後，陳吉仲獲時任行政院長林全任命為農委會副主委；2018年12月5日因民進黨九合一敗選，陳吉仲便表態與時任主委林聰賢同進退，雖提出辭呈但獲慰留並代理主委，並在2019年1月真除為農委會主委；2023年8月1日農業部掛牌成立，陳吉仲成為農業部首任部長。

陳吉仲昨日晚間召開記者會回應專案進口雞蛋的各項爭議，但在記者會結束後短短2小時便在臉書宣布辭職，雖然日前已向總統府提出請辭，但正式宣布後仍引起各界譁然；林聰賢在陳吉仲宣布後10分鐘也跟進宣布離職，昔日陳吉仲與林聰賢未完成「同進」，但多年後完成「同退」。

陳吉仲表示，自己出身屏東農家，對農業一生懸命，也沒有任何政治的算計，近日因為專案進口雞蛋遭到外界不實的抹黑、造謠與指控，造成社會大眾恐慌，為不讓農業部同仁遭受不應背負的指責並平息紛擾，因此決定請辭農業部長一職，並在明天回中興大學任教。

今日下午的部長惜別會中，嘉義縣長翁章梁也特地北上給陳吉仲加油打氣，他說，陳吉仲致力建構整個農業制度，對台灣農業發展一直有清晰的藍圖。

至於是否要繼續留在這個位子，政務官會有更寬闊的思考，陳吉仲是學者從政，相較政治攻防，能否實現理想才是重點，如果在其位卻做不了事，想離開也是可以的。

本次惜別會雖廣邀各方，但並未開放媒體採訪，僅和媒體通知「有直播」，有部內職員說，歷任主委惜別會，基本上媒體都是受邀對象，並不會不開放記者採訪。