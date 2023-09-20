英國的消費者物價指數(CPI)從七月的年增6.8%，降到八月的6.7%，該數據讓經濟學家和英國央行感到困惑。

通膨率意外地下降至2022年2月以來最低水準。目前英鎊兌美元匯率下跌至今年5月以來的最低水準；英鎊兌歐元也下跌，因為投資人減少了對英國央行加息的押注。

英國國家統計局說，飯店價格以及機票的下跌，還有食品價格的上漲減緩，都推動了整體通膨放緩。

這些物價的下跌，抵銷了燃料油的酒類上漲的影響。

英國央行此前預估，八月通膨率將升至7.1%。投資人此前也預測央行將連續第15次升息，將銀行利率從5.25%推高到5.5%。

目前投資者認為，央行周四暫停加息的機率為45%，高於CPI公布前的20%。

八月核心通膨跌更多，從年增6.9%降至6.2%。

服務業的價格漲幅也有所放緩，從七月的7.4%，降至八月的6.8%。英國央行也相當密切關注服務業的價格漲勢。