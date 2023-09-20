宋仲基2019結束與宋慧喬不到2年的婚姻後，今年初無預警宣布二婚外籍女友凱蒂，並於6月迎來兒子問世，正式升格為人父，平時總是黏TT曬恩愛的夫妻倆，日前卻只見宋仲基獨自返回韓國，身旁不見妻小身影，僅有愛犬陪伴，讓網友相當好奇究竟發生何事。

宋仲基昨(19日)從羅馬搭機返回韓國，只見他身穿連帽T恤，頭戴鴨舌帽，戴著口罩現身機場，似乎刻意低調不想被外人認出，不過身旁不見妻子凱特及兒子，只有右手抱著的愛犬「娜娜」相伴，形單影隻的模樣相當落寞，對此，當地媒體透露宋仲基是為了電影《禍亂》試映會回到韓國，加上剛出生的兒子還無法搭長途飛機，只能自己孤單返國，若有意投入宣傳，推測至少會跟家人分開1個月。

宋仲基身旁不見妻子凱特及兒子相陪，形單影隻的模樣相當落寞 。（圖／OnlyFor_宋仲基微博）

宋仲基先前受訪時，透露現階段最在乎的是家庭，還坦言擔心能否當個好爸爸，但也感嘆變成人夫或人父後，恐怕會在演藝圈失去很多工作機會，雖然不忘補充：「我很愛我的工作」，此番言論引發網友不滿砲轟：「生小孩的不是你，你也沒失去工作啊」。