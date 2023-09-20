中醫大新竹附設醫院響應「世界病人安全日」，20日以「孕產安全‧你我共守」為主題，舉辦病人安全週活動，院長陳自諒提出「病人安全需要病人參與：提高病人的發言權！」的口號，希望提高病人積極參與及醫療品質的提升，共同維護孕婦產兒安全。

院方20日在醫療大樓一樓大廳設置蘋果樹，邀請民眾共同響應親自寫下祈福卡吊掛到蘋果樹上，祈禱自己或親友平安。座談會由兒科醫師黃琢懿分享「生產後如何餵養寶寶？」藥劑科主任傅永輝分享「養生藥食~孕婦用藥禁忌」，並邀在該院生產誕下女嬰的媽咪林佳錡現身說法。

兒科醫師黃琢懿指出，母乳中有配方奶無法複製的活性成長因子和免疫抗體，幫助寶寶健康成長、減少生病，是媽媽給寶寶的第一個禮物。另外，餵母奶也可加速媽媽產後瘦身，降低媽媽罹患乳癌和卵巢癌的風險，更節省不少奶粉錢，可說一舉數得。

藥劑科主任傅永輝表示，中藥藥材是民眾接受度高且容易取得，但不當使用對產婦是沒有幫助的，如人參的種類很多，丹參、高麗參可能導致產婦奶量減少。

傅永輝說，民間中藥偏方也很多，並不是都適用，像坐月子常見的生化湯配方，不一定適合所有產婦，每個產婦體質不同，藥膳跟中藥調理建議配方，應就診諮詢醫療專業人員，中醫師會根據產婦的相關臨床症狀、脈象，開立適合的中藥處方與建議藥食配方調理。

中醫大新竹附醫公共事務執行長張宜真表示，病安週24日在院內五樓階梯會議室，由婦產科主任蘇聖淵和婦產科吳秉忠醫師分別分享「孕期安全」與「生產安全」應注意事項，緊接著由瑜珈老師陳嘉綺教學孕婦椅子瑜珈，歡迎有興趣的孕媽咪踴躍參與。

院方期望籍由病安週活動，加強孕產婦及家人了解妊娠、分娩和產後期間發生的潛在風險，進行辨識、預防及因應措施，並鼓勵病人和家屬一同參與醫療決策及實踐，建立正確的病人安全觀念。