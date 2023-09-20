時代力量立委陳椒華20日開記者會，爆料台南的光電開發核可疑雲。對此，台南市政府表示，陳椒華委員所指「關門後」實為依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件，完成合法；陳委員所指「新送件日期偽造」則屬犯法行為，請陳委員提出具體證據，如查證屬實，移送法辦，若查無事實，陳委員是否願意為一而再、再而三的謬誤指控致歉？

南市府農業局說明，有關漁電共生案均依法辦理。「依核定經營計畫書進行養殖事實查核，嚴審嚴辦」、「要求具體資料佐證」一經查無養殖事實，且未能於期限內改善， 一律廢止農業設施容許。

南市府經發局也聲明，有關2公頃以下農地變更光電，「均依法辦理」。法令修正前業者所取得的合法權益，主管機關基於信賴保護原則，於修法時特別加入但書規定，並規定業者要提出相關佐證文件，用意在保障業者合法權益，市府亦依照中央規定，要求業者申請時提出相關佐證文件。新送件案，則完全依照規定處理。

南市府經發局說，懇請陳椒華委員複習行政程序法相關規定，莫再「馮京當馬涼、張飛打岳飛」，徒增行政負擔，虛耗中央與地方資源。

經發局說，依據農委會2020年7月28日修正農業用地變更使用審查作業要點，非都市土地農牧用地、林業用地、養殖用地及都市計畫農業區、保護區之農業用地，2公頃以下不同意辦理變更，惟符合該要點七之一條但書規定者，得申請變更使用，前開但書「109年太陽光電6.5 GW達標計畫」之2公頃以下土地範圍認定，亦依經濟部能源局與農業部會議決議之審認樣態辦理審查。

經發局說，市府各局處依據業務執掌嚴格把關，審查核准案件或審查中案件，市府亦於官網建置「太陽光電透明治理專區」，將相關案件審查流程公開透明化，以最嚴謹審慎的態度面對外界審視。

另農變審查作業要點修法迄今已逾3年，市府檢討2公頃以下農地申請變更光電案件已無推動之必要，於今年3月30日公告不再受理2公頃以下農地變更案件。

經發局強調，所有光電申請案均依相關法規辦理，審查過程嚴格把關，未來也將監督核准案件要確實依法建置，並加強施工與營運查核，確保光電政策正向發展。