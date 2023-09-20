巴西進口蛋風波已成食安危機，屏東第一選區立委參選人黃明賢表示，農業部長陳吉仲雖已辭職，但問題蛋的銷毀與流向追查依然是棘手問題，在接近中秋前夕竟迎來「蛋怨人長久」，呼籲屏東縣政府衛生局必須擴大稽查範圍，並提出具體食品安全建議，守護屏東縣民食品安全。

黃明賢強調陳吉仲在進口專案雞蛋若不明就裡大量買入問題雞蛋是「笨蛋」的行為，面對社會各界的批評以各式理由塘塞詭辯是「壞蛋」的心思，如今「滾蛋」黯然下台是理所應當。

隨即話鋒一轉，批評立委鍾佳濱對此事件神隱毫無表示、毫不關心，竟更以英國知名首相邱吉爾類比陳吉仲，對一個造成全台農業與食安重大傷害的農業部長如此阿諛奉承，他認為鍾佳濱已經失去擔任國會議員監督政府施政的責任與資格。

對此鍾佳濱指出，對於市面上流通的雞蛋，民進黨政府一貫以「足量、適價、效期內」等三項原則為標準，來保護消費者的權益，身為中央民意代表也是以此三項原則進行監督。

他說，現在許多政客為了自身的政治利益，整日大噴政治口水，不僅徒然使得民眾人心惶惶，更會嚴重打擊蛋農生計，因此他奉勸對手口水到此為止。