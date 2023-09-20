桃園市蘆竹區婦幼館地下的南崁公一停車場，屢遭民眾抱怨車位過小，開關門不易，容易撞到隔壁車輛及牆壁，大車停不進停車格，形成1車占用2個車位，造成亂象。由於該停車場適用舊有建築技術規則，中間車位的長與寬可以各縮減25公分，為此交通局與蘆竹區公所會勘後決議在較小的車格上標示「小型車區」，提醒民眾。

蘆竹婦幼館平時人潮就不少，假日更是親子出遊的熱門地點，停車場幾乎都有8、9成滿，不過民眾指出，許多家庭會選擇開休旅車，除了可以載更多人，車內空間大才不會擁擠，不過每次到南崁公一停車場就很考驗停車技術，即便休旅車能停進車格，但下車開門時擠到不行，也怕會碰撞到隔壁車輛，有很多大車、休旅車等會1車占用2個車位。

民眾批評，主管機關設計停車場時沒有考慮到大型車輛的需求，車格繪製過小，導致停車不便，感嘆雖然看得到空餘車位，但卻沒辦法停，即便技術夠好，停好恐怕無法下車。停車場管理員也會針對長期占用2個車格的車輛做勸導，若繳交2個車位的費用便能繼續停，否則將予以退租。

交通局停車管理科長張聖杰回應，南崁公一停車場適用於舊有建築技術規則，室內的停車位有2分之1的車位，長度及寬度及可各減25公分，較大的車位尺寸長為600公分、寬250公分，較小的車位尺寸長為575公分、寬225公分，經統計小車位共有219格。

張聖杰說，考量部分民眾車型較大停不進小車格，決議先於部分樓層，委託經營管理廠商製作牌面及地上噴漆，標示「小型車區」以利民眾停車辨識，目前是桃園唯一特別有標示小車格的停車場。