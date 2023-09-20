吳宗憲。（陳俊吉攝）

坤達（左起）、吳宗憲、KID分享入圍心情。（陳俊吉攝）

第58屆金鐘獎日前公布入圍名單，吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，以《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，堪稱今年最大贏家。他今（20日）與KID、坤達趁錄影空檔分享入圍心情並向觀眾催票「最具人氣綜藝節目獎」。吳宗憲透露，他還不確定是否會出席典禮，也煩惱當天要跟哪組搭檔一起走紅毯。

他說，女兒吳姍儒（Sandy）已經問他：「『你該不會今年不跟我走紅毯吧？』她講這個話就是很重」。他提到，入圍當天，《綜藝大熱門》的陳漢典、Lulu（黃路梓茵）就已經在構想當天走星光大道的主題。

吃味的KID忍不住吐槽：「所以憲哥就是在自捧，說有很多節目可以讓你走紅毯，那你要選擇跟誰走嘛？」吳宗憲笑說，不排除打破星光紀錄，一人走3次紅毯，「你們都進去領獎，我一個人在外面忙」。

他再提及黃子佼，表示2人歷年都會在金鐘獎前「城前叫陣」，但他從沒想過要把任何人當作敵人，「但是為什麽我在人家心裡面會是這樣子？我爸走了1年的時間，我記得他跟我說過『這輩子不需要再做完人』，因為沒有必要，如果要每一個人都好，你就永遠做不好，連你對他那麼好的人，人家在必要的時候，會為了他的百分之1，傷害你的百分之99」。

此外，坤達坦言在公布入圍前壓力巨大，好在最後確定有入圍，老婆柯佳嬿也在第一時間獻上祝福。KID表示有考慮帶兒子木木一起走紅毯，也開玩笑說因為要跟坤達走紅毯所以很緊張，「每次跟帥哥一起走我都會有點壓力，所以最近就狂減肥」。

《綜藝玩很大》去年獲得「最具人氣綜藝節目獎」第一名，吳宗憲等三位主持人也特別催票，希望獲得觀眾肯定，繼續支持再拿第一。今年金鐘獎延續去年創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。兩階段的票選皆有抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與投票、拉票並分享，為喜愛的作品投下關鍵的一票。