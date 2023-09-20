國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇加碼分享兩個容易被忽略的隱藏費用，第一是配息匯費。以00922為例，基金保管銀行為「中國信託商業銀行」，意即配息會由中信銀行匯出至投資人的配息帳戶，若配息帳戶非屬中信銀行，則會被收取每次10~15元的跨行匯費，對於剛開始投資，配息可能不多的小資族來說，確實占比不少。若要一勞永逸省下這筆費用，可透過國泰投信阿發智能客服線上申辦，或填妥「國泰ETF基金收益分配資料異動申請書」並email、傳真或郵寄至國泰投信，將配息帳戶變更為中信銀行帳戶，就能省下這筆開銷。

第二是手續費。買進ETF時，券商會收取成交金額的0.1425%當作手續費，雖然目前不少券商提供1~65折不等的優惠，但其實定期定額的手續費更低，多數券商不限扣款金額、每筆僅收取1元，若設定每月定期定額扣款一次，一年也只花費12元！此外，定期定額績效也很亮眼，以00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」為例，若從該指數成立(2013.11.26)以來持續定期定額投入，年化報酬率約7%，如此省錢、省時、報酬率又佳的投資方式，絕對是小資族理財的最佳幫手。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)是今年新推出的市值型ETF，聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔台股領袖級企業，目前股價16.28元(9/18收盤價)，若小資族月月存5,000元，大約3~4個月即可存到一張，張數累積很有感。而會直接影響報酬率的經保費，相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間，00922僅0.235% 相對友善。