這位執行長說，公司債的發行已經來到極限，韓國電力公司背負的債務愈多，信用評等就會等量被下修得更多。惡性循環之下，向金融機構借錢的成本就愈高，將使得KEPCO加速倒閉。

韓國電力公司屬於國營單位，供應韓國大約70%電力，目前還是非常依賴進口的傳統化石燃料。尤其在俄烏開戰後，煤炭與液化天然氣成本是愈來愈高。另外，擔心通膨大漲的韓國政府，基本上是凍漲電價的。

根據計算，KEPCO的債務一共有201兆韓元，約1,510億美元，占韓國政府年度預算30%左右。即使韓國電力公司把3年的營收全部拿去還債的話，也沒有辦法全部還完。

IEEFA（能源經濟學暨財務分析協會）認為，韓國政府應該不會讓KEPCO破產，若電力公司債務增加，又不減少碳排放的話，面臨金融危機的政府，將陷入死亡螺旋（death spiral）當中。當一國出現死亡螺旋，代表負債率大增以及經濟衰退更加嚴重，在債務持續增加之下，經濟恐落入無法成長的窘境。