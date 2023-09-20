今年（112年）中秋節連續假期從9月29日起至10月1日共3天。交通部公路局預估，9月28日（周四）起至29日（周五）以南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均車流量在1萬3350輛次。9月30日至10月1日以北上離縣車流最多，每日平均車流量在1萬3250輛次。

公路局提醒，臺9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為9月28日(首日)5至14時，北上為10月1日(第3日)12至23時，易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具。

花蓮縣警察局為維持交通順暢，援例將利用蘇花改中仁(和中至和仁)及仁水(和仁至大清水)隧道內之智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內之車輛數及平均車流時速。

同時利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道臺8、臺9、臺11線及其支線，臺14甲線、臺30線及193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。

另該局將與公路局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉；另為緊急排除長隧道交通事故，避免車流回堵，公路局東區養護工程分局亦特別調度事故小組1組4人及拖吊車1部，於和仁監工站(仁水隧道南口)待命。

警察局局長呂世明呼籲，鑑於連假期間，民眾飲宴、餐敘之機會增加，倘酒後駕車酒精濃度達法定標準值0.25mg/L者，將觸犯刑法第185之3條，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；倘肇事致人重傷或死亡者，除了得沒入車輛外並吊銷駕照且不得再考領！

本縣轄內計程車業者均有配合花蓮縣政府提供「酒後代駕服務」，詳細資訊可參閱「花蓮交通e點通網站」，請鄉親多加利用，共同維護用路人安全。