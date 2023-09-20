112學年度HBL高中籃球聯賽資格賽將在桃園舉行，永平工商籃球隊力拚闖進16強。（蔡明亘攝）

桃園市永平工商支持校內籃球隊發展，由專業教練設計訓練內容，同時輔導學生培養第二專長，培育頂尖籃球人才，也獲企業支持贊助。今年更新增贊助單位，獲贈訓練用具、球衣褲、科學化訓練課表、飲食管理菜單等，補足資源配備，讓球員無後顧之憂投入訓練。校方表示，今年HBL高中籃球聯賽資格賽在桃園舉行，盼永平工商籃球隊全力以赴闖進16強。

永平工商學務主任祁秋順表示，皓愷有限公司111學年度起贊助永平工商籃球隊1年約12萬元自家生產的籃球配備外，112學年度起新增汎渼企業、愛動健身俱樂部2家贊助單位。汎渼贊助球員訓練用具、營養食品、比賽球衣褲，愛動健身俱樂部則贊助球員科學化訓練課表、運動員飲食管理菜單、防護知識、筋膜放鬆、傷痛治療。補足資源配備、運科協助配合，讓球員無後顧之憂投入訓練、參與比賽，學校攜手企業健全運動發展。

汎渼企業總經理周江全分享，來到校園發現學校提供學生優質訓練環境，過去他也從國小打球到高中，沒有這麼好的環境，希望同學珍惜並積極訓練，教練也犧牲假期帶學生四處參與比賽，為球隊奉獻心力，令人感動。

愛動健身俱樂部店長查飛說，他因緣際會認識教練，感受到他們到處找資源、努力推廣學校和學生、注重學生健康及身體狀況等，顯見學校注重學生發展，盼學生們好好珍惜，努力拿出好成績。

永平工商籃球隊員曾嘉揚、王柏凱都表示，希望能持續精進實力，今年目標和隊員一起打進16強，未來上大學考取好學校，朝籃球之路持續邁進。

永平工商校長、高中體育總會長胡劍峯表示，永平籃球隊日趨成熟，總教練蔡和霖、助理教練黃永昕辛勤且用心培育基層學生籃球獲企業肯定，讓球員能專注訓練。學生籃球員除訓練外，更重要的是課堂學習，以職業類科為強項的永平工商，本校籃球隊將進入各科就讀，習得餐飲、觀光、汽車等專業科目。體育專長籃球技能質與量平衡，教練調配訓練內容，達最有效訓練，課業學習成長部分，教師也輔導球員，考取科目專業乙丙級證照培養第二專長。

胡劍峯提到，112學年度HBL將在桃園舉行，盼永平工商籃球隊穩定軍心，以在地優勢贏下每場球賽，全力以赴闖進16強，為學生時代留下難以忘懷的回憶。校方全力支持籃球隊，提供免學雜費、免住宿費，以多元化入學的升學管道與各大專校院建立策略聯盟，培育頂尖籃球人才，盼正追求籃球舞台的學子加入永平，讓籃球專長延續。