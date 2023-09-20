蝦皮過去有賣家販售「運屍袋」引發討論，現在又有網友發現蝦皮上有人在賣「人體屍體臭味除臭劑」，還有144人下單，消息一出後，釣出網友留言說他買過，還大讚好評「房間終於沒味道了」。

一名網友昨天在臉書「爆廢1公社」PO出照片，發現蝦皮上在賣超嚇人的東西「人體屍體臭味除臭劑」，賣家在商品內容中寫著，一瓶1000ml，可消毒、抗菌、防蟲、去污、消除屍體臭味，一瓶售價289元，已賣出144瓶，有4.9顆星好評。

實際上蝦皮App搜尋此商品，仍在繼續販售，還註明是萬用清潔劑，底下還有買家分享使用心得，包括「剛好家裡狗狗很愛尿在尿墊，有時擦地板噴上一點，味道非常容易蓋過，是很濃的松樹精油味」、「最近社區樓梯間有異味，所以買這個讓守衛試試看」、「這個味道...有點可怕」。

對此，網友看了紛紛留言「蝦皮真的什麼東西都賣」、「孤獨死專用」、「是說死老鼠吧」、「屍臭才不是隨便能散去的，戴兩層手套，手指味道還卡三天才洗掉」、「屍檢人員、葬儀社人員、法醫都會用到吧」，其中還有買過該商品的網友現身回應，「我買過...好評！房間終於沒味道了」。