柚好玩柚環保清潔劑DIY。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗是北部地區主要文旦柚產區，西湖鄉的柚子栽培面積約130公頃，苗栗縣政府衛生局與西湖鄉衛生所20日舉辦「柚好玩柚環保清潔劑DIY」活動，邀請長者一起來認識柚子營食成分，及動手製作天然環保柚香清潔劑，結合在地資源與農特產品，讓長輩能增加高齡營養認知。

西湖鄉是以農業為主的鄉鎮，西湖鄉長者以往多為務農維生，尤其以文旦柚為主要經濟農作物，也是當地指標性的農特產品。縣府衛生局長張蕊仙表示，根據數據顯示，截至112年7月底止，西湖鄉總人口數為6318人，其中65歲以上長者為1669人，約佔33.03％，儼然已是超高齡社區，因此透過健康促進的活動，吸引長輩踴躍走出家門，生活更健康。

今年鍾意樂活·苗栗健康遊系列活動西湖場，將當地盛產的柚子品結合健康議題，邀請營養師說明柚子營養成分，以及有服用藥物不可和柚子共食等相關資訊，並且規畫柚子清潔劑DIY，讓長者對於文旦柚的認識除了是水果外，從裡到外也能發揮它最大的功能。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委陳超明、議員黎尚安、西湖鄉長高阿賜等人，20日關心長輩們的DIY手作情況，共同推廣高齡營養認知，並鼓勵長者走出家門，增加社會互動及社區凝聚力。

鄧桂菊先向現場長輩們說聲抱歉，因為她日前眼睛開刀所以只能帶著墨鏡保護眼睛，並且順道向長輩們推廣眼睛保護的重要性，要照顧好身體健康。

她表示，今日藉由DIY活動，邀集長輩動手製作安全、天然又環保的柚子清潔劑，除了推廣環保概念以外，最主要的是讓長輩們動動手、動動腦，有助於身體健康也能從中獲得成就感，縣府持續重視在地安老問題，攜手大家一起邁向幸福苗栗的願景。