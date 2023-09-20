據台北家扶統計，扶助的弱勢家庭中有近8成的住處為租賃，隨著通貨膨脹、租金隨之高漲，讓捉襟見肘的弱勢家庭的租屋處更顯狹小，如帶著5個孩住在台北市的真真媽媽（化名），勉強在台北市租到16坪的房子，每月靠但仍入不敷出、恨不得一天有48小時來照顧及加班。

台北家扶表示，弱勢家庭租屋選擇變少，常常租屋處都是空間狹小、不通風或時常需要搬家，較少添購固定式收納櫃，在家長忙碌工作及缺乏合適收納櫃、箱的情況，家中的衣服、玩具、書擺放不易。

帶著5個孩子生活的單親媽媽真真，因為孩子多、且年紀介於中班至小六之間，還有孩子患有自閉症及過動症，為了照顧家庭，真真媽媽僅能從事時間較為彈的打掃工作，每月收入僅萬餘元、疫情期間更是下探不到萬元，僅能靠低收入補助、家扶扶助金等渡日。

台北家扶主任謝曉雯表示，台北家扶的扶助戶中，多數用租屋方式，但隨著租金高漲，甚至還有弱勢家庭租在地下室，潮溼且易生病。今年將在12月3日辦理「寒冬送暖」活動，邀請扶助的1200戶弱勢家庭參與。捐款可洽台北家扶官網。