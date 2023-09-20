「綜藝大哥」胡瓜近期瘦身有成，招牌圓臉消失，還瘦出尖下巴，整體看起來更年輕、有活力，舞蹈老師出身的胡瓜，身手依舊靈活，他和有氧老師「白菜」蔡宜君一起跳超夯抖音舞曲「恐龍扛狼」，胡瓜精準掌握拍子、舞步，每個動作都有力又靈活。

胡瓜和有氧老師「白菜」蔡宜君在錄影空檔跳超夯抖音舞曲「恐龍扛狼」，他發文說：「雖然有點資歷了，但還是要跟上潮流！」在20秒影片中，兩人跟著節奏熱舞，胡瓜精準掌握拍子、舞步，每個動作都有力又靈活。

舞蹈老師出身的胡瓜，依舊寶刀未老，短短20秒影片讓人看了好幾遍，網友紛紛留言：「瘦了，變的好靈活，身手矯健」、「不錯喔！還很靈活！」、「胡瓜真的厲害」。

64歲胡瓜靠著健身瘦了一大圈，不只招牌圓臉消失，還瘦出尖下巴，整體看起來更年輕、有活力，其實，胡瓜近年相當注重養生，先是勤練瑜伽，近期接受營養師的建議開始重訓，女兒小禎看到爸爸積極健身相當開心，並透露：「他去找Terry上課，Terry的節奏比較適合資深藝人」。