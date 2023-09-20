45歲的康小姐於2015年確診三陰性乳癌，當時一邊照顧小孩一邊接受治療，讓他心力交瘁，沒想到療程結束短短1年多，對側乳房又罹患三陰性乳癌，2022年初癌細胞再度復發甚至轉移，病程進展到第四期。不斷復發的三陰性乳癌宛如甩不開的夢魘，傳統化療容易產生抗藥性，如果再復發，極有可能面臨無治療可用的窘境。

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，更是十大癌症死亡率的第四名。雖然三陰性乳癌僅占乳癌總體的15％，但因為高抗藥性、高復發與高轉移，五年存活率僅11.5％，讓許多患者確診就如同被判處死刑。

過去大多三陰性乳癌患者的主要治療都是不斷化療，但傳統化學治療容易產生抗藥性，需要經常更換藥物維持治療成效，近年雖然不斷治療方式推陳出新，但事前基因檢測卻限制了患者治療的機會。台北醫學大學附設醫院外科部主任洪進昇指出，只有約30％的三陰性乳癌患者適用免疫療法，能用到化療以外藥物的三陰性乳癌病友堪稱「天選之人」。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟指出，40歲以下女性罹患三陰性乳癌的風險，較其他乳癌類型高出53％，而年輕型的三陰性乳癌患者經常處於結婚生子，甚至是育兒的人生重要階段，對患者身心靈影響更為巨大。

45歲的康小姐於2015年確診三陰性乳癌，當時二女兒才剛滿4個月，她一邊照顧小孩一邊進行化療、手術及放療，心力交瘁，沒想到療程結束後短短1年多，對側乳房又罹患三陰性乳癌，讓她面臨崩潰邊緣。

儘管康小姐後來成功熬過三陰性乳癌的3年復發高峰期，還生下了可愛的三女兒，沒想到去年2月癌細胞又再次復發，還發生轉移，病程進展至第四期，雖然化療後成功控制病情，但不斷復發的三陰性乳癌宛如甩不開的夢魘，且傳統化療易產生抗藥性，如果再復發，極有可能面臨無治療可用的窘境，讓她不禁擔心無法陪伴3個年幼的孩子長大。

乳癌防治基金會董事長張金堅說，根據2019年統計，僅約3成癌友所需用藥能獲得健保即時給付，而轉移性三陰性乳癌就沒那麼幸運，能用的藥物少，受到健保核准使用的藥物也少，相對其他的乳癌類型健保資源分配也更少。

陳守棟表示，由於三陰性乳癌缺乏治療標的，無法針對癌細胞進行精準治療，使得三陰性乳癌的治療選擇少，存活期也較其他類型的乳癌更短。經歷近20年空窗，三陰性乳癌終於找到標靶，目前已在歐美獲得核准，並在國際治療指引推薦使用，開啟三陰性乳癌治療里程碑。

張金堅指出，現今許多病友對新藥資訊的接收非常迅速，但沒有健保給付的情況下，大多數人無法負擔高額藥費；很高興看到突破性的治療方式也進入台灣，希望能夠儘速獲得健保給付，幫助轉移性三陰性乳癌病友減輕治療壓力，並獲得更好的治療品質。