DJ HEAD首度摘下墨鏡，真面目曝光 。(DJ HEAD MUSIC提供)

DJ HEAD即將發行新專輯《一切從頭HEADSTART》。(DJ HEAD MUSIC提供)

DJ HEAD推出全新創作單曲〈當回憶閃過滾石暴風而來〉 。(DJ HEAD MUSIC提供)

電音製作人DJ HEAD真面目曝光！即將推出第3張唱作專輯《一切從頭HEADSTART》的他，配合今（21日）首支單曲〈當回憶閃過滾石暴風而來〉MV上線，他首度摘下墨鏡、露出俊帥雙眼，及精緻、迷人的五官，尤其雙眼炯炯有神，讓粉絲瞬間被電到，直呼：「頭哥～好帥啊啊啊啊！」、「不敢相信！哥脫了，脫下墨鏡了！」

DJ HEAD表示，從電子音樂製作人轉型流行歌手以來，「像海綿一樣，一直兢兢業業地學習和創作，耕耘３三年多至今，終於有雲開月明的感受，希望大家會喜歡我更新階段的作品」，並表示之所以拿下墨鏡，是自我宣示：「歌手HEAD一切從頭、將一切歸零，重新出發！」

DJ HEAD先前征戰世界樂壇有成，2017年起以電子音樂製作人身份，連續3年打入美國告示牌（Billboard）舞曲榜，曾登上「DJ界的時代雜誌」-DJ Times和Billboard兩本國際雜誌的專訪，堪稱是台灣第一人。DJ HEAD個人創作舞曲〈Music Is My Art〉於2017年進榜，短短五週就爬升到美國告示牌舞曲榜Billboard第17名，創造台灣首位男性藝人榮登Billboard舞曲榜的記錄！緊接2018年單曲〈Your Kiss〉（Billboard32）、及2019年的〈The One〉（Billboard 28）都開紅盤。

此外，DJ HEAD正式發行的單曲已多達200多首。他與國際音樂製作人／藝人所合作的單曲，則超過60首以上，共有10支打入Billboard舞曲榜、擁有6支冠軍的紀錄。而他在階段性光環後，自我砥礪，潛心創作，從《頭號》、《頭頭是道》至即將發行的《一切從頭HEADSTART》，短短三年共累積3張華語專輯。

DJ HEAD 全新創作單曲〈當回憶閃過滾石暴風而來〉以迷幻Dream Pop融合後英搖Post-Britpop，他用強烈的西方電子音樂風格打造出具有傳唱度的華語歌曲，與流行樂的火花結合成流暢的音樂新品種。他形容是一場「將思緒滯留在思念之中」以時空串起的自我對話，在心中湧起一場「回憶風暴」！DJ HEAD說：「兒時記憶中，只要每年的第一個颱風來臨，家裡就會出現我的生日蛋糕。回憶閃過就像過一個生日，燭明燭滅得很快，卻把內心翻攪折騰了一番。」他特別由幼年自有記憶以來的「風暴」印象拾起，藉由出生於颱風季節的自己，及年年在颱風中度過生日，寫成了這首思念蔓延的歌。

DJ HEAD感性說：「每個人的世界，都有自己的末日，即使思念成災也不願離開。」他唱作的〈當回憶閃過滾石暴風而來〉感情濃烈，將回憶說得很深遠，但近距離像是能看見雙方之間濃烈的愛，拉遠一點卻能喚起回憶帶來的體悟。